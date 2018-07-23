Путин и Пашинян обсудили сотрудничество между РФ и Арменией, вопросы ЕАЭС - пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку и вопросы ЕАЭС, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора "обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении.