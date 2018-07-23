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Регион 23.07.2018 18:30

Путин и Пашинян обсудили сотрудничество между РФ и Арменией, вопросы ЕАЭС - пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку и вопросы ЕАЭС, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора "обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]