Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа".
"Теперь мы выяснили, что это досье было действительно фальшивым, проплаченным (бывшим кандидатом в президенты США - ИФ) нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, с конкретной целью быть переданным органам правосудия, из-за чего началась противоречивая и сомнительная "охота на ведьм" со стороны (спецпрокурора - ИФ) Роберта Мюллера", - написал Д.Трамп в "Твиттер".
"Минюст США, ФБР и банда Обамы должны быть привлечены к ответственности... Они избегали говорить о том, что за всем этим стояла команда Х.Клинтон. Они запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за командой Трампа. Слежка была направлена не на (бывшего советника президента - ИФ) Картера Пейджа, а на самого Трампа ", - подчеркнул американский лидер.
По словам президента, "досье создали для того, чтобы прикрыть нарушения, допущенные со стороны ФБР и Минюста США, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа".
Д.Трамп отметил, что документ использовался сторонниками Х.Клинтон, и назвал его "обманом и ложью".
Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом ранее составила так называемое досье на Д.Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Д.Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Х.Клинтон.
Д.Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.
Баку и Анкара обсуждают совместные проекты по усилению боевых возможностей ВВС Азербайджана
В Баку ждут от посредников по Карабаху предложений по новой встрече глав МИД Азербайджана и Армении
Баку уже идет на большие уступки Еревану, ведя переговоры по Карабаху в течение 25 лет – МИД Азербайджана
Работы по строительству газопровода TAP выполнены на 75% - глава Минэнерго Азербайджана
Азербайджан открыл Торговый дом в Латвии
НФПП увеличит в 2018г кредитование проектов в сфере туризма в 5 раз
В Анкаре приветствовали решение футболиста Озила покинуть сборную Германии
В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений