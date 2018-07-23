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Дальнее зарубежье 23.07.2018 17:05

Минюст США, ФБР и "банду Обамы" необходимо привлечь к ответственности за введение правосудия в заблуждение - Трамп в "Твиттере"

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа".

"Теперь мы выяснили, что это досье было действительно фальшивым, проплаченным (бывшим кандидатом в президенты США - ИФ) нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, с конкретной целью быть переданным органам правосудия, из-за чего началась противоречивая и сомнительная "охота на ведьм" со стороны (спецпрокурора - ИФ) Роберта Мюллера", - написал Д.Трамп в "Твиттер".

"Минюст США, ФБР и банда Обамы должны быть привлечены к ответственности... Они избегали говорить о том, что за всем этим стояла команда Х.Клинтон. Они запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за командой Трампа. Слежка была направлена не на (бывшего советника президента - ИФ) Картера Пейджа, а на самого Трампа ", - подчеркнул американский лидер.

По словам президента, "досье создали для того, чтобы прикрыть нарушения, допущенные со стороны ФБР и Минюста США, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа".

Д.Трамп отметил, что документ использовался сторонниками Х.Клинтон, и назвал его "обманом и ложью".

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом ранее составила так называемое досье на Д.Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Д.Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Х.Клинтон.

Д.Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.

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Тэги: США, ТРАМП, ДОСЬЕ, ПОЗИЦИЯ


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