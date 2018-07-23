South Stream Transport B.V. (SST, 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром" начала работы в прибрежной зоне вблизи турецкого поселка Кыйыкей в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток", сообщила компания.

"Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель", - говорится в пресс-релизе.

Согласно результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденной в сентябре 2017 года, "работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках".

"Проектная компания, реализующая проект "Турецкий поток", обсуждает с местными рыбаками формат компенсации потенциального снижения дохода от рыбной ловли в период проведения прибрежных работ. Такая схема реализуется в рамках комплекса мер по смягчению воздействия проекта на местное население. Вместе с рядом других мероприятий, направленных на поддержку экономики и жителей Кыйыкея, схема добровольной компенсации является элементом программы корпоративной социальной ответственности и политики добрососедства "Турецкого потока", - говорится в сообщении.

Параллельно, отмечает SST, судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.