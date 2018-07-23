Из Ливана в Сирию вскоре вернутся порядка 3 тыс. беженцев - МИД РФ

Около 3 тысяч сирийских беженцев в ближайшие дни вернутся на родину из Ливана, сообщил представитель МИД России Николай Бурцев.
"Представители ливанских властей заявили, что в самые ближайшие дни еще две группы сирийских беженцев из 3 тысяч человек, пожелавших вернуться в Сирию, будут отправлены на родину", - заявил Н.Бурцев в понедельник на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он отметил, что в настоящее время значительная часть сирийцев, временно проживающих в Ливане - более 976 тыс. человек, готовы вернуться в родные места по мере создания на их родине должных условий для работы и проживания.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что налажен тесный контакт с правительством Сирии по возвращению в страну вынужденных переселенцев.
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