Руководство шахты в Грузии, где погибли 10 человек, подало в отставку

Три топ-менеджера компании "Сахнахшири" ("Грузуголь") подали в отставку по требованию коллектива работников шахты имени Миндели, на которой неделю назад погибли четыре горняка, а с начала года уже 10 шахтеров.

Оставили свои посты директор по производству, первый заместитель гендиректора "Сакнахшири" Гия Каркашадзе, директор и главный инженер шахты имени Миндели Акакий Ахвледиани и Гизо Киркитадзе, сообщила в понедельник администрация холдинга "Грузинская индустриальная группа" (GIG), которому принадлежит компания "Сакнахшири".

"Это было нашим главным требованием", - заявил журналистам шахтер Хвича Габуния, участвовавший ранее в понедельник в протестной акции горняков, на которой представлены требования к руководству холдинга GIG.

По его словам, акции протеста не прекратятся до тех пор, пока не будут выполнены все требования шахтеров.

В частности, протестующие настаивают на том, чтобы назначения на места уволенных руководителей производились по итогам консультаций с коллективом. Они требуют усилить на всех шахтах меры безопасности, а также добиваются встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, чтобы официально задокументировать его обещание о том, что до завершения расследования причин происшедшей 16 июня трагедии, пока шахты закрыты, зарплата им будет полностью возмещаться.

В связи с этим грузинские шахтеры анонсировали на вторник очередную акцию, на которой собираются вновь поставить эти вопросы.

Ранее холдинг GIG признал, что из-за специфики работы ткибульских шахт, несмотря на многомиллионные инвестиции, ему не удалось найти инженерное решение, которое сделало бы добычу угля полностью безопасной, поэтому он готов безвозмездно передать ее государству.

Сообщалось также, что в связи с очередной аварией в шахте им. Миндели, в результате которой погибли четыре человека, а шесть человек получили травмы, все шахты и угольные карьеры в городе опечатаны до конца расследования.

По информации МВД Грузии, в тоннеле шахты, предположительно, произошел взрыв метана, в результате которого за деформацией стен последовал обвал потолка. Следствие ведется по ст. 240 УК Грузии (гибель людей на производстве из-за нарушений правил безопасности).

5 апреля из-за обрушения боковых сводов тоннеля на этой же шахте им. Миндели погибли шесть горняков, еще трое пострадали.

Кроме того, 2 июня в Ткибули на угольном карьере, находящемся в аренде у одной из частных компаний, погибли двое рабочих. По предварительной информации, причиной смерти обоих мужчин стала нехватка кислорода.