Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9947 RUR   0.0268 GBR   2.2343 TRY   0.3567

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.07.2018 17:27

Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв - СМИ

Турецкие СМИ в понедельник сообщили со ссылкой на очевидцев о том, что в Анкаре в районе химического завода произошел взрыв, при этом информацию о взрыве не подтвердили в службах экстренного реагирования города.

В то же время турецкая газета "Сабах" написала, что звук громкого хлопка был вызван полетом истребителя F-16 при преодолении военным самолетом звукового барьера.

"Громкий звук взрыва, который многие услышали в западном районе Анкары, был вызван переходом F-16 на сверхзвуковую скорость при испытательном полете", - сообщает издание в "Твиттере" со ссылкой на заявление местных властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре При взрыве бомбы на юго-востоке Турции погибли восемь человек, более 100 ранены - премьер Двух обожженных при взрыве газа в Азербайджане транспортировали на лечение в Турцию Взрыв раздался у здания полиции на юго-востоке Турции - СМИ Взрыв на сирийско-турецкой границе привел к гибели минимум 20 человек - СМИ Сильный взрыв прогремел на востоке Турции, есть пострадавшие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]