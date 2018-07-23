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Дальнее зарубежье 23.07.2018 19:17

Представители КСИР примут участие в Армейских играх-2018

Команда иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) примет участие в Армейских международных играх-2018 в России.

Команда из 18 человек отправилась в минувшие выходные в Москву, сообщили иранские СМИ.

Между тем, один из военачальников КСИР генерал Хоссейн Шокохи сообщил иранским журналистам, что в этом году в Иране в рамках Армейских игр пройдут состязания по подводному плаванию.

О готовности участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Иране с 31 июля по 11 августа, заявили Азербайджан. Венесуэла, Индия, Казахстан, Пакистан, Сирия и ЮАР, сказал иранский военачальник.

КСИР, именуемая также Революционная гвардия - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в создании радикального движения "Хезболла". Официально является частью вооружённых сил Ирана.

КСИР предназначен для защиты исламской революции Ирана и её завоеваний, призван оказывать содействие армии в деле защиты независимости, территориальной целостности государства и исламского республиканского строя, вести борьбу с "подрывными элементами внутри Ирана, выступающими против исламской революции".

КСИР оказывает помощь силам охраны правопорядка в деле обеспечения безопасности государственных учреждений, религиозных и политических деятелей, оказания помощи органам разведки и контрразведки.

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Тэги: ИРАН, КСИР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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