Представители КСИР примут участие в Армейских играх-2018

Команда иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) примет участие в Армейских международных играх-2018 в России.

Команда из 18 человек отправилась в минувшие выходные в Москву, сообщили иранские СМИ.

Между тем, один из военачальников КСИР генерал Хоссейн Шокохи сообщил иранским журналистам, что в этом году в Иране в рамках Армейских игр пройдут состязания по подводному плаванию.

О готовности участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Иране с 31 июля по 11 августа, заявили Азербайджан. Венесуэла, Индия, Казахстан, Пакистан, Сирия и ЮАР, сказал иранский военачальник.

КСИР, именуемая также Революционная гвардия - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в создании радикального движения "Хезболла". Официально является частью вооружённых сил Ирана.

КСИР предназначен для защиты исламской революции Ирана и её завоеваний, призван оказывать содействие армии в деле защиты независимости, территориальной целостности государства и исламского республиканского строя, вести борьбу с "подрывными элементами внутри Ирана, выступающими против исламской революции".

КСИР оказывает помощь силам охраны правопорядка в деле обеспечения безопасности государственных учреждений, религиозных и политических деятелей, оказания помощи органам разведки и контрразведки.