Трамп заявил, что очень доволен ситуацией с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он очень доволен тем, как продвигается процесс денуклеаризации Северной Кореи.
"Северная Корея не запускала ракеты девять месяцев. Более того, никаких ядерных испытаний, Япония счастлива, вся Азия счастлива", - написал Д.Трамп в Twitter.
"Но фейковые новости пишут, даже не спрашивая меня (всегда анонимные источники), что я зол, потому что все движется недостаточно быстро. Неправда, я очень счастлив!", - добавил Д.Трамп.
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщала, что несмотря на то, что Д.Трамп публично говорит об успехе саммита с Северной Кореей, в частных разговорах с помощниками он говорит о недостатке прогресса в ситуации с КНДР.
В последний раз КНДР проводили испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.
В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
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