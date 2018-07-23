Трамп заявил, что очень доволен ситуацией с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он очень доволен тем, как продвигается процесс денуклеаризации Северной Кореи.

"Северная Корея не запускала ракеты девять месяцев. Более того, никаких ядерных испытаний, Япония счастлива, вся Азия счастлива", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Но фейковые новости пишут, даже не спрашивая меня (всегда анонимные источники), что я зол, потому что все движется недостаточно быстро. Неправда, я очень счастлив!", - добавил Д.Трамп.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщала, что несмотря на то, что Д.Трамп публично говорит об успехе саммита с Северной Кореей, в частных разговорах с помощниками он говорит о недостатке прогресса в ситуации с КНДР.

В последний раз КНДР проводили испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.

В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.