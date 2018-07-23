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Дальнее зарубежье 23.07.2018 19:42

Выступление главы Нацсобрания Франции в среду в Госдуме не состоится, визит перенесен - Калашников

Запланированное на среду выступление в Госдуме председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи не состоится, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Выступления не будет, они (делегация французских парламентариев - ИФ) не приедет, визит перенесен", - сказал Л.Калашников.

Ранее в повестке Совета Думы стоял вопрос о принятии решения относительно предоставления слова для выступления на пленарном заседании Госдумы главы Нацсобрания Франции в рамках его официального визита в Москву, который планировался 25-26 июля.

В эту среду предполагалось также проведение заседания большой российско-французской парламентской комиссии.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил "Интерфаксу" информацию о переносе визита и заседания названной комиссии на более поздний срок.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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