Военный корабль Казахстана вошел в порт Баку для участия в Кубке моря-2018

Ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана прибыл в Баку для участия в международном состязании «Кубок моря - 2018», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Соревнование состоится с 31 июля по 10 августа текущего года.
Как сообщалось, в конкурсе планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.
А.Азизов
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