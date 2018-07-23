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Бизнес и законодательство 23.07.2018 18:13

Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Болгарией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, образования, здравоохранения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана.

В последний раз заседание азербайджано-болгарской МПК проводилось в сентябре 2016 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]