Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Болгарией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.
В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, образования, здравоохранения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана.
В последний раз заседание азербайджано-болгарской МПК проводилось в сентябре 2016 года в Баку.
А.Азизов
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