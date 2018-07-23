Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Болгарией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, образования, здравоохранения, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана.

В последний раз заседание азербайджано-болгарской МПК проводилось в сентябре 2016 года в Баку.

А.Азизов