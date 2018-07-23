ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,5 млн манатов на строительство автодороги в Масаллинском районе.
Автодорога Шатыроба-Хишкядяря-Миянку-Кубин-Биринчи Сямядханлы-Халлычалы-Яминли-Мяммядханлы соединяет 22 населенных пункта с населением 32 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
А.Азизов
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