ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,5 млн манатов на строительство автодороги в Масаллинском районе.

Автодорога Шатыроба-Хишкядяря-Миянку-Кубин-Биринчи Сямядханлы-Халлычалы-Яминли-Мяммядханлы соединяет 22 населенных пункта с населением 32 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

А.Азизов