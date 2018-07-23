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Бизнес и законодательство 23.07.2018 18:29

Азербайджан открыл Торговый дом в Латвии

Торговый дом (ТД) Азербайджана открылся 23 июля в Риге, сообщает министерство экономики Азербайджана.

По данным Минэкономики, в ТД Азербайджана осуществляется также выставка продукции азербайджанского производства. Это вина, коньяк, водка, фруктовые соки, чай, фундук, плодовоощная и другая продукция.

Замминистра экономики Сахиб Мамедов на открытии ТД отметил, что его деятельность позволит увеличить торгово-экономические связи между Азербайджаном и Латвией.

По его словам, суммарные азербайджанские инвестиции в Латвию оцениваются в $164 млн, латвийские в Азербайджан - $84 млн. В Азербайджане в настоящее время действуют 40 компаний с латвийским капиталом.

В рамках открытия ТД азербайджанские ООО "Kaslar" и ООО "Bina Aqro" подписали с латвийскими партнерами меморандумы об экспорте своей продукции в эту страну.

Ранее ТД Азербайджана начали действовать в Беларуси и Украине.

А.Азизов

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Тэги: ЛАТВИЯ, ТД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]