Азербайджан открыл Торговый дом в Латвии

Торговый дом (ТД) Азербайджана открылся 23 июля в Риге, сообщает министерство экономики Азербайджана.

По данным Минэкономики, в ТД Азербайджана осуществляется также выставка продукции азербайджанского производства. Это вина, коньяк, водка, фруктовые соки, чай, фундук, плодовоощная и другая продукция.

Замминистра экономики Сахиб Мамедов на открытии ТД отметил, что его деятельность позволит увеличить торгово-экономические связи между Азербайджаном и Латвией.

По его словам, суммарные азербайджанские инвестиции в Латвию оцениваются в $164 млн, латвийские в Азербайджан - $84 млн. В Азербайджане в настоящее время действуют 40 компаний с латвийским капиталом.

В рамках открытия ТД азербайджанские ООО "Kaslar" и ООО "Bina Aqro" подписали с латвийскими партнерами меморандумы об экспорте своей продукции в эту страну.

Ранее ТД Азербайджана начали действовать в Беларуси и Украине.

А.Азизов