Грузия в I полугодии увеличила экспорт алкоголя на 7,5%, выручку - на четверть

Грузия в январе-июне 2018 года экспортировала 41 млн 243,2 тыс. литров алкогольных напитков, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Национальная служба статистики.

Экспорт виноградного вина вырос на 15,7%, до 28 млн 467,3 тыс. литров, а спирта и крепких спиртных напитков снизился на 7,2%, до 12 млн 775,9 тыс. литров.

По данным статслужбы, выручка от экспорта алкогольных напитков за 6 месяцев текущего года составила $150,7 млн (рост на 24,2%), в том числе от экспорта виноградного вина было получено $88,7 млн (рост на 25,1%), крепких спиртных напитков и спирта - $62 млн (рост на 23%). В общем объеме экспорта Грузии доля выручки от поставок алкогольной продукции на внешний рынок за отчетный период составила 9,5% (годом ранее - 9,8%).

В январе-июне 2017 года поставки грузинского вина осуществлялись в 48 стран (против 44 стран в первом полугодии прошлого года), спирта и спиртных напитков - в 20 стран (17 стран). Крупнейшим импортером была Россия, куда было поставлено 18 млн 246,5 тыс. литров вина (64,1% всего экспорта вина) и 2 млн 320,7 тыс. литров крепких спиртных напитков (18,2% их экспорта).

Как сообщалось ранее, в 2017 году Грузия экспортировала 83 млн 481,4 тыс. литров алкогольных напитков - на 48,1% больше, чем годом ранее. Экспорт вина составил 57 млн 920,6 тыс. литров (рост на 54%), спирта и крепких спиртных напитков - 25 млн 560,8 тыс. литров (рост на 35,6%). На долю России в прошлом году пришелся 51% всего экспорта грузинской алкогольной продукции.