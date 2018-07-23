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СНГ 23.07.2018 20:36

Эксперты НАТО проконсультируют военных Молдавии в рамках реализации стратегии безопасности и обороны республики

Группа экспертов НАТО прибыла в понедельник в Молдавию для консультаций в сфере разработки инициативы укрепления потенциала обороны республики (Defence Capacity Building Initiative - DCBI), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Минобороны республики.

По данным военного ведомства, эксперты представляют военные институты из Великобритании, США и Румынии, они будут находиться в республике по 27 июля включительно.

"В первый день визита гости встретились с государственным секретарем оборонного ведомства Раду Бурдюжей, который проинформировал экспертов о достижениях в рамках реализации первого этапа DCBI, сосредоточив внимание на утверждении Национального плана стратегии обороны и действий по ее реализации на 2018-2021 годы, который находится сейчас на обсуждении в молдавском парламенте", - отметили собеседник агентства.

По его словам, молдавская сторона высоко оценила вклад западных партнеров в реформирование системы национальной обороны.

Молдавия присоединилась к DCBI в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе. Эта инициатива предусматривает помощь со стороны НАТО для анализа текущей обороноспособности Молдавии и определения областей, которые надлежит развивать.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, ЭКСПЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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