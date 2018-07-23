Работы по строительству газопровода TAP выполнены на 75% - глава Минэнерго Азербайджана

Реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) и ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария позволит покрывать 40% потребностей Болгарии в газе, заявил посол в Азербайджане Николай Янков.

Такое мнение Н.Янков высказал на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, сообщает пресс-служба Минэнерго.

По мнению посла, Болгария приложит все усилия для реализации этих проектов, которые внесут вклад в декарбонизацию экономики.

П.Шахбазов, в свою очередь, проинформировал посла о ходе реализации проекта ЮГК. По его словам, работы по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) выполнены на 75%.

Министр подчеркнул, что строительство интерконнектора Греция-Болгария позволит Софии не только покупать азербайджанский газ, но и стать его транзитером.

"На встрече также обсуждался вопрос участия компании SOCAR в газификации Болгарии", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB) начнется в конце 2018 года. Уже объявлены соответствующие тендеры на поставку труб. Завершение строительства планируется на первую половину 2020 года, то есть сам проект будет приурочен к началу запуска газопровода ТАР. Строительство IGB обойдется в 220 млн евро.

В соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

А.Азизов