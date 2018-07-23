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Это интересно 23.07.2018 20:14

Пивовары Германии столкнулись с нехваткой тары

Пивоваренные компании Германии просят покупателей как можно скорее возвращать ящики из-под пива, спрос на которое вырос из-за жаркой погоды.

В этом году отрасль столкнулась с "особенно выраженной" нехваткой тары, заявил представитель Объединения немецких пивоваров (DBB) Марк-Оливер Хунхольц. При этом обострение дефицита пришлось на летние месяцы, в связи с чем пивовары просят покупателей возвращать пустые ящики как можно скорее, сообщает dpa.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что каждый пивоваренный завод использует бутылки и ящики индивидуальной формы.

"Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки из-под Moritz Fiege. Пока вы будете греться на солнышке, мы их снова наполним. Честное слово!" - говорится в заявлении этой пивоварни, размещенном в соцсети.

Veltins и Konig-Pilsener сообщили, что уже заказали дополнительные пивные ящики. При этом в Veltins отметили, что в мае и июне был продан рекордный объем пива, в связи с чем пришлось закупить тысячи дополнительных ящиков, сообщает Deutsche Welle.

Между тем на заводе Warsteiner заявили, что не сталкивались с нехваткой тары.

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Тэги: ПИВО, ТАРА, ДЕФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]