КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона - эксперты

Демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР. К такому выводы пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников фотоснимков.
На снимках видно, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.
По сообщению вебсайта 38 North, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности Северной Кореи, это может означать очередной шаг на пути реализации договоренностей о денуклеаризации КНДР, достигнутых на июньской встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.
Южная Корея приветствовала информацию о начале демонтажа полигона.
"Это, вероятно, окажет положительное влияние на проблему денуклеаризации. Это лучше, чем ничего, я считаю, что (Север) движется к денуклеаризации шаг за шагом", - сказал журналистам ответственный сотрудник администрации южнокорейского президента Нам Гван Пхе.
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