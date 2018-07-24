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Дальнее зарубежье 24.07.2018 10:20

КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона - эксперты

Демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР. К такому выводы пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников фотоснимков.

На снимках видно, что на полигоне начат снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

По сообщению вебсайта 38 North, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности Северной Кореи, это может означать очередной шаг на пути реализации договоренностей о денуклеаризации КНДР, достигнутых на июньской встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Южная Корея приветствовала информацию о начале демонтажа полигона.

"Это, вероятно, окажет положительное влияние на проблему денуклеаризации. Это лучше, чем ничего, я считаю, что (Север) движется к денуклеаризации шаг за шагом", - сказал журналистам ответственный сотрудник администрации южнокорейского президента Нам Гван Пхе.

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Тэги: США, КНДР, ОБЪЕКТ, ДЕМОНТАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]