Не менее 20 человек стали жертвами природных пожаров в Греции - власти

Уже 20 человек погибли и более 100 пострадали в результате лесных пожаров в курортном районе недалеко от Афин, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя властей страны.

Ранее сообщалось, что Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью в вопросе борьбы с пожарами, о чем заявил АП представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести чрезвычайное положение в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже была эвакуирована.