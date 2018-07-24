Не менее 20 человек стали жертвами природных пожаров в Греции - власти

Уже 20 человек погибли и более 100 пострадали в результате лесных пожаров в курортном районе недалеко от Афин, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя властей страны.
Ранее сообщалось, что Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью в вопросе борьбы с пожарами, о чем заявил АП представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу.
Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести чрезвычайное положение в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже была эвакуирована.
Эксперты НАТО проводят в Баку рабочую встречу по вопросам развития системы военного образования
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Глава МИД Ирана ответил в Twitter на угрозы Трампа, использовав его же формулировку: "Будьте осторожны"
Украина в I полугодии импортировала нефти из Азербайджана более, чем на $214 млн
Правительство Азербайджана распорядилось о выкупе земель под строительство автодороги Баку-граница с РФ
К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов
Количество положительных допинг-проб в мире снизилось до 1,43% - ВАДА
Баку возглавил рейтинг летних путешествий в города стран СНГ
Усманов изучает возможность продажи 30% акций клуба "Арсенал" - FT
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
В "AccessBank"е мне всегда рады - РЕПОРТАЖ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений