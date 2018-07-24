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Дальнее зарубежье 24.07.2018 09:55

Американская газета утверждает, что якобы спонсируемые РФ хакеры подключились к компьютерам диспетчеров электрических сетей США

Хакеры из группы, известной как Energetic Bear, которая якобы спонсируется Россией, получили в прошлом году доступ к компьютерам диспетчерских служб электрических сетей США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Это, по мнению издания, чревато тем, что они могут вызвать отключение подачи электроэнергии.

Хакеры, используя различные уловки, добивались получения паролей от "сотен своих жертв" и получали доступ к корпоративным сетям поставщиков.

В настоящее время министерство пытается найти доказательства атак со стороны российских хакеров, которые, по его мнению, продолжают деятельность в этом направлении и пытаются автоматизировать атаки.

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Тэги: США, ХАКЕРЫ, СЕТИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]