Американская газета утверждает, что якобы спонсируемые РФ хакеры подключились к компьютерам диспетчеров электрических сетей США

Хакеры из группы, известной как Energetic Bear, которая якобы спонсируется Россией, получили в прошлом году доступ к компьютерам диспетчерских служб электрических сетей США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
Это, по мнению издания, чревато тем, что они могут вызвать отключение подачи электроэнергии.
Хакеры, используя различные уловки, добивались получения паролей от "сотен своих жертв" и получали доступ к корпоративным сетям поставщиков.
В настоящее время министерство пытается найти доказательства атак со стороны российских хакеров, которые, по его мнению, продолжают деятельность в этом направлении и пытаются автоматизировать атаки.
Эксперты НАТО проводят в Баку рабочую встречу по вопросам развития системы военного образования
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Глава МИД Ирана ответил в Twitter на угрозы Трампа, использовав его же формулировку: "Будьте осторожны"
Украина в I полугодии импортировала нефти из Азербайджана более, чем на $214 млн
Правительство Азербайджана распорядилось о выкупе земель под строительство автодороги Баку-граница с РФ
К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов
Количество положительных допинг-проб в мире снизилось до 1,43% - ВАДА
Баку возглавил рейтинг летних путешествий в города стран СНГ
Усманов изучает возможность продажи 30% акций клуба "Арсенал" - FT
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
В "AccessBank"е мне всегда рады - РЕПОРТАЖ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений