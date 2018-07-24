Американский конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и МО РФ

Проект закона о национальной обороне США на 2019 год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената конгресса США, предусматривает продление существующего запрета на сотрудничество министерств обороны США и России, говорится в опубликованном отчете профильного комитета палаты представителей.
В нем указывается, что эта мера принимается "для противодействия России".
Кроме того, панируется обеспечить условия для отказа "стратегических партнеров" от закупок российских вооружений и их перехода на американские.
В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн, и о запрете признания Крыма российской территорией.
Для противостояния "российским угрозам" Европе предлагается выделить $6,3 млрд на "Европейскую инициативу сдерживания".
Общая сумма оборонного бюджета составляет $717 млрд.
Законопроект должен быть одобрен обеими палатами конгресса, а затем поступить на рассмотрение и подпись президенту.
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