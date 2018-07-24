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Дальнее зарубежье 24.07.2018 10:30

Американский конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и МО РФ

Проект закона о национальной обороне США на 2019 год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената конгресса США, предусматривает продление существующего запрета на сотрудничество министерств обороны США и России, говорится в опубликованном отчете профильного комитета палаты представителей.

В нем указывается, что эта мера принимается "для противодействия России".

Кроме того, панируется обеспечить условия для отказа "стратегических партнеров" от закупок российских вооружений и их перехода на американские.

В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн, и о запрете признания Крыма российской территорией.

Для противостояния "российским угрозам" Европе предлагается выделить $6,3 млрд на "Европейскую инициативу сдерживания".

Общая сумма оборонного бюджета составляет $717 млрд.

Законопроект должен быть одобрен обеими палатами конгресса, а затем поступить на рассмотрение и подпись президенту.

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Тэги: США, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]