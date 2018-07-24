Болтон планирует встретиться с коллегой из России в августе - Белый дом

оветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России в августе, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила С.Сандерс на брифинге для журналистов.

С.Сандерс не уточнила, где и когда именно пройдет встреча, а также не указала, кто именно будет участвовать в ней со стороны России.

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой в ходе саммита лидеров США и России в Хельсинки, отметила С.Сандерс, было решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели встречу в Хельсинки 16 июля.