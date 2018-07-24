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Дальнее зарубежье 24.07.2018 10:10

Болтон планирует встретиться с коллегой из России в августе - Белый дом

оветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России в августе, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила С.Сандерс на брифинге для журналистов.

С.Сандерс не уточнила, где и когда именно пройдет встреча, а также не указала, кто именно будет участвовать в ней со стороны России.

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой в ходе саммита лидеров США и России в Хельсинки, отметила С.Сандерс, было решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели встречу в Хельсинки 16 июля.

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Тэги: США, СОВЕТНИК, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]