Глава МВД Киргизии сообщил об увольнении за шесть месяцев текущего года в результате служебных расследований 90 сотрудников

За первое полугодие по результатам служебных расследований из органов внутренних дел Киргизии уволены более 90 сотрудников, сообщил во вторник журналистам глава МВД республики Кашкар Джунушалиев.

"Служба внутренних расследований МВД Киргизии с начала текущего года рассмотрела 3 тыс. 981 материалов, по итогам которых за грубое нарушение служебной дисциплины уволены 92 сотрудника, 77 сотрудников освобождены от занимаемой должности, 1 тыс. 166 сотрудников наказаны за нарушение дисциплинарного характера", - сказал он.

По его словам, за первое полугодие в органы прокуратуры направлено 557 материалов, по которым возбуждено 45 уголовных дел.

К.Джунушалиев сообщил, что за отчетный период органами внутренних дел зарегистрировано 14 тыс. 339 происшествий и преступлений. "Возбуждено 12 тыс. 830 уголовных дел, направлено в суд 8 тыс. 896 уголовных дел", - отметил он.