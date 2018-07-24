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Туризм 24.07.2018 10:09

Баку возглавил рейтинг летних путешествий в города стран СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов СНГ, популярных для летних путешествий российских туристов.

«Лидером рейтинга стал Баку, на второй и третьей позициях разместились Минск и Алматы. В первую десятку городов СНГ, популярных у россиян летом 2018 года, также вошли Ереван, Астана, Бишкек, Ташкент, Кишинев, Душанбе и Ашхабад», - отмечает агентство.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах.

В среднем, отдых в городах и курортах стран СНГ обойдется россиянам от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

«Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана», - отмечает агентство.

Н.Аббасова

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Тэги: БАКУ, ТУРСАТ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]