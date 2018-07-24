Баку возглавил рейтинг летних путешествий в города стран СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов СНГ, популярных для летних путешествий российских туристов.
«Лидером рейтинга стал Баку, на второй и третьей позициях разместились Минск и Алматы. В первую десятку городов СНГ, популярных у россиян летом 2018 года, также вошли Ереван, Астана, Бишкек, Ташкент, Кишинев, Душанбе и Ашхабад», - отмечает агентство.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах.
В среднем, отдых в городах и курортах стран СНГ обойдется россиянам от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
«Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана», - отмечает агентство.
Н.Аббасова
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