Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9851 RUR   0.027 GBR   2.2248 TRY   0.3583

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 26° 36° 26 Июл 27° 36° 27 Июл 25° 35°

Макроэкономика 24.07.2018 10:40

К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов


Инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов, говорится в отчете МВФ, представленном в понедельник директором департамента стран Западного полушария Алехандро Вернером.

По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели спада исчисляются двузначными цифрами.

Эксперт МВФ сравнивает тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

А.Вернер отмечает, что катастрофический спад экономической активности, гиперинфляция и ухудшающееся положение населения в Венесуэле окажут негативное воздействие на положение дел в соседних странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИНФЛЯЦИЯ, МВФ


Похожие новости


Инфляция в Венесуэле превысила 2600% в 2017 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]