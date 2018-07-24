Число погибших в лесных пожарах в Греции приближается к 50

Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на одной из вилл в курортном поселке Мати в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста.
Мати, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. Поселок "практически перестал существовать", сообщил представитель правительства.
Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.
Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшие.
К спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людей.
Ранее сообщалось, что Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров, о чем журналистам заявил представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу.
Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.
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