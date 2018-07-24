Правительство Азербайджана распорядилось о выкупе земель для строительства новой автодороги в Баку

Кабинет министров Азербайджана распорядился о выкупе земельных участков для строительства в Баку новой автомобильной дороги, соединяющей проспект Зии Буньядова с автодорогой Балаханы-Бинагади, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно постановлению кабмина, покупателем земель для прокладки автомагистрали общегородского значения определено Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД).
ГААД поручено создать оценочную комиссию для оценки приобретаемых земельных участков, в том числе долей, принадлежащих каждому из землевладельцев, и прочего имущества, выкупаемого вместе с участком.
Минфину поручено обеспечить финансирование покупки для государственных нужд земельных участков, подпадающих под строительство новой дороги.
Н.Аббасова
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