Не менее 65 человек стали жертвами аномальной жары в Японии за неделю

По меньшей мере, 65 человек скончались в Японии из-за крайне жаркой погоды за последнюю неделю, передает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.
Более 22,6 тыс. человек госпитализированы с симптомами теплового удара.
По информации японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, речь идет о самом большом числе госпитализированных с таким диагнозом с момента начала регистрации таких данных 10 лет назад. При этом показатели за 2018 год в 3,1 раза превышают цифры за аналогичный период 2017 года.
Больше всего госпитализированных пришлось на Токио - 1979 человек, на префектуру Айти - 1954, и на Осаку - 1779. Свыше половины пострадавших - в возрасте 65 лет и старше.
Сотрудники Агентства советуют жителям страны использовать кондиционеры, пить больше воды и без промедления вызывать скорую помощь, если они видят людей с симптомами теплового удара.
Накануне Эн-эйч-кей сообщал, что метеорологи в понедельник зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градусов Цельсия. Рекорд был зафиксирован в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.
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