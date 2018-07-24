Не менее 65 человек стали жертвами аномальной жары в Японии за неделю

По меньшей мере, 65 человек скончались в Японии из-за крайне жаркой погоды за последнюю неделю, передает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Более 22,6 тыс. человек госпитализированы с симптомами теплового удара.

По информации японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, речь идет о самом большом числе госпитализированных с таким диагнозом с момента начала регистрации таких данных 10 лет назад. При этом показатели за 2018 год в 3,1 раза превышают цифры за аналогичный период 2017 года.

Больше всего госпитализированных пришлось на Токио - 1979 человек, на префектуру Айти - 1954, и на Осаку - 1779. Свыше половины пострадавших - в возрасте 65 лет и старше.

Сотрудники Агентства советуют жителям страны использовать кондиционеры, пить больше воды и без промедления вызывать скорую помощь, если они видят людей с симптомами теплового удара.

Накануне Эн-эйч-кей сообщал, что метеорологи в понедельник зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градусов Цельсия. Рекорд был зафиксирован в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.