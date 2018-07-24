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Дальнее зарубежье 24.07.2018 10:41

Жертвами беспорядков на юге Ирака стали 14 человек, сотни получили ранения

Не менее 14 человек погибли в ряде южных городов Ирака в результате беспорядков, которые продолжаются уже две недели, сообщает во вторник курдский информационный канал "Рудау".

Число пострадавших в результате акций протеста исчисляется сотнями человек.

Отмечается, что для сдерживания протестующих полиции приходится применять слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.

Представитель иракской комиссии по правам человека Фадель аль-Харрави заявил, что о жертвах сообщали из городов Басра, ас-Самава, Наджаф, Кербела, ад-Дивани и Бабиль.

В общей сложности в ходе беспорядков пострадали 275 гражданских лиц и около 470 сотрудников служб безопасности. Более 800 человек были задержаны, однако большинство уже отпущены на свободу.

Ранее в этом месяце на юге Ирака вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют от властей решить проблемы в коммунальном хозяйстве, в частности устранить перебои в подаче электроэнергии и водоснабжении.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый М. ас-Садром.

В ходе предвыборной компании М.ас-Садр пообещал иракцам смягчить проблему бедности, создать рабочие места и обеспечить предоставление иракцам более качественных услуг.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]