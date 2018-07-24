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СНГ 24.07.2018 10:39

Пограничники Таджикистана на афганской границе с начала года 17 раз вступали в бой с контрабандистами, изъяли 1,1 т наркотиков - ГКНБ

Таджикские пограничники на границе с Афганистаном за январь-июнь 2018 года пресекли контрабанду наркотиков общим весом более 1,1 тонны, в боестолкновениях были ликвидированы семь контрабандистов, более 20 - задержаны, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухамад Улугходжаев.

"За прошедшие полгода на таджикско-афганском участке государственной границы произошло 17 боестолкновений с вооруженными группами наркоконтрабандистов, семь контрабандистов убиты, 21 - задержан", - сказал М.Улугходжаев.

По его словам, в первом полугодии у контрабандистов на таджикско-афганской границе было изъято почти 1 т 130 кг наркотиков, из которых 70 кг героина, 340 кг опия и 536 кг гашиша.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, КОНТРАБАНДИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]