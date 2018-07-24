Пограничники Таджикистана на афганской границе с начала года 17 раз вступали в бой с контрабандистами, изъяли 1,1 т наркотиков - ГКНБ

Таджикские пограничники на границе с Афганистаном за январь-июнь 2018 года пресекли контрабанду наркотиков общим весом более 1,1 тонны, в боестолкновениях были ликвидированы семь контрабандистов, более 20 - задержаны, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухамад Улугходжаев.

"За прошедшие полгода на таджикско-афганском участке государственной границы произошло 17 боестолкновений с вооруженными группами наркоконтрабандистов, семь контрабандистов убиты, 21 - задержан", - сказал М.Улугходжаев.

По его словам, в первом полугодии у контрабандистов на таджикско-афганской границе было изъято почти 1 т 130 кг наркотиков, из которых 70 кг героина, 340 кг опия и 536 кг гашиша.