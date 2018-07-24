Правительство Азербайджана распорядилось о выкупе земель под строительство автодороги Баку-граница с РФ

Кабинет министров Азербайджана распорядился о выкупе для государственных нужно земельных участков в связи со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно постановлению кабмина, покупателем земель, подпадающих под строительство новой автомагистрали, определено Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД).
ГААД поручено создать оценочную комиссию для оценки приобретаемых земельных участков, в том числе долей, принадлежащих каждому из землевладельцев, и прочего имущества, выкупаемого вместе с участком.
Минфину поручено обеспечить финансирование покупки земельных участков, подпадающих под строительство новой автострады.
Как сообщалось, новая дорога будет проложена от пос. Г.З.Тагиев (в 40 км от Баку) до границы с Россией и станет альтернативной существующей автомагистрали Баку-Губа- госграница с Россией.
Ранее глава ГААД Салех Мамедов сообщал, что новая дорога будет четырехполосной и в перспективе будет платной. Строительство новой автомагистрали является одной из основных задач для ГААД на 2018 год.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля 2018 года распорядился выделить ГААД 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиев до границы с РФ.
Как ожидается, новая автодорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.
Н.Аббасова
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