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Дальнее зарубежье 24.07.2018 11:46

Несколько послов КНДР замечены в пекинском аэропорту - СМИ

Ряд послов КНДР, в том числе несущих службу в КНР, России, Великобритании, Малайзии и Сингапуре, замечены во вторник в аэропорту Пекина, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ранее в южнокорейских СМИ появлялась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын вызывал глав северокорейских диппредставительств на совещание, и что подобное мероприятие является редкостью для КНДР.

В частности, посол КНДР в Китае вылетел в Пхеньян 12 июля, в сопровождении заместителя председателя и заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.

Однако заслуживающей доверия информации об этом совещании пока нет, уточняет телеканал.

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Тэги: КНДР, КИТАЙ, АЭРОПОРТ, ПОСЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]