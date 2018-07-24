Несколько послов КНДР замечены в пекинском аэропорту - СМИ

Ряд послов КНДР, в том числе несущих службу в КНР, России, Великобритании, Малайзии и Сингапуре, замечены во вторник в аэропорту Пекина, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ранее в южнокорейских СМИ появлялась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын вызывал глав северокорейских диппредставительств на совещание, и что подобное мероприятие является редкостью для КНДР.

В частности, посол КНДР в Китае вылетел в Пхеньян 12 июля, в сопровождении заместителя председателя и заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.

Однако заслуживающей доверия информации об этом совещании пока нет, уточняет телеканал.