Несколько послов КНДР замечены в пекинском аэропорту - СМИ

Ряд послов КНДР, в том числе несущих службу в КНР, России, Великобритании, Малайзии и Сингапуре, замечены во вторник в аэропорту Пекина, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Ранее в южнокорейских СМИ появлялась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын вызывал глав северокорейских диппредставительств на совещание, и что подобное мероприятие является редкостью для КНДР.
В частности, посол КНДР в Китае вылетел в Пхеньян 12 июля, в сопровождении заместителя председателя и заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.
Однако заслуживающей доверия информации об этом совещании пока нет, уточняет телеканал.
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