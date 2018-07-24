Более 25 человек стали жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме

По меньшей мере, 27 человек погибли, десятки пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Сонтинь во Вьетнаме, говорится в распространенном во вторник заявлении местной службы реагирования на стихийные бедствия.
По ее данным, еще семь человек числятся пропавшими без вести.
В заявлении отмечается, что сильнее всего от наводнений и оползней пострадала северная провинция Йенбай - там погибло 13 человек, 18 пострадало и четверо числятся пропавшими без вести.
Кроме того, в результате шторма затопленными оказались более 12 тыс. жилых домов и более 90 тыс. гектаров пахотных земель.
Служба реагирования на стихийные бедствия призвала граждан сохранять бдительность и быть готовыми к возможным новым случаям наводнений и оползней.
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