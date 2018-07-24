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Спорт 24.07.2018 11:13

Количество положительных допинг-проб в мире снизилось до 1,43% - ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчёт о результатах тестирования за прошлый год.

Согласно отчёту, общее количество проанализированных проб увеличилось на 7,1% с 300565 в 2016 году до 322 050 в прошлом году. При этом количество положительных допинг-проб снизилось с 1,6% (всего - 4822 пробы) до 1,43% (4596).

Больше всего выявлено употреблений анаболиков (1813 проб с этими препаратами), а из них чаще всего употребляли кленбутерол (294). Гормоны и различные модуляторы выявлены в 321 пробе, из них чаще всего находили мельдоний (89 проб).

Больше всего положительных допинг-проб выявлено в разных дисциплинах велосипедного спорта (226) на чуть более 13 тысяч проб и в лёгкой атлетике (218) на почти 15 тысяч проб мочи.

В бодибилдинге довольно большое сравнительное количество проб - 159 положительных на 595 взятых проб мочи. В футболе было проверено почти 26 тысяч проб, из них 133 - положительные. В тяжёлой атлетике - 110 положительных проб на 4325 проверенных.

Российским антидопинговым агентством, по данным отчёта, собрано 1554 пробы, выявлено 20 положительных.

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Тэги: РОССИЯ, ВАДА, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]