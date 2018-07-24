Количество положительных допинг-проб в мире снизилось до 1,43% - ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчёт о результатах тестирования за прошлый год.
Согласно отчёту, общее количество проанализированных проб увеличилось на 7,1% с 300565 в 2016 году до 322 050 в прошлом году. При этом количество положительных допинг-проб снизилось с 1,6% (всего - 4822 пробы) до 1,43% (4596).
Больше всего выявлено употреблений анаболиков (1813 проб с этими препаратами), а из них чаще всего употребляли кленбутерол (294). Гормоны и различные модуляторы выявлены в 321 пробе, из них чаще всего находили мельдоний (89 проб).
Больше всего положительных допинг-проб выявлено в разных дисциплинах велосипедного спорта (226) на чуть более 13 тысяч проб и в лёгкой атлетике (218) на почти 15 тысяч проб мочи.
В бодибилдинге довольно большое сравнительное количество проб - 159 положительных на 595 взятых проб мочи. В футболе было проверено почти 26 тысяч проб, из них 133 - положительные. В тяжёлой атлетике - 110 положительных проб на 4325 проверенных.
Российским антидопинговым агентством, по данным отчёта, собрано 1554 пробы, выявлено 20 положительных.
Эксперты НАТО проводят в Баку рабочую встречу по вопросам развития системы военного образования
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Глава МИД Ирана ответил в Twitter на угрозы Трампа, использовав его же формулировку: "Будьте осторожны"
Украина в I полугодии импортировала нефти из Азербайджана более, чем на $214 млн
Правительство Азербайджана распорядилось о выкупе земель под строительство автодороги Баку-граница с РФ
К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
В Париже покончила с собой одна из активисток FEMEN - СМИ
На юго-востоке Лаоса обрушилась дамба, сотни человек пропали без вести
Афганские военные заявили о ликвидации лидера талибов на северо-востоке страны, в операции убиты еще 16 боевиков
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
В "AccessBank"е мне всегда рады - РЕПОРТАЖ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений