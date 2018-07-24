ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 июля 2018 года проведет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет в направлении Товузского района Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Н.Аббасова