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СНГ 24.07.2018 12:01

Сторонники правой оппозиции в Молдавии проводят акцию протеста у здания мэрии

Более ста сторонников правой оппозиции в Молдавии во главе с лидерами партии "Платформа DA" Андреем Нэстасе и председателем партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду проводят акцию протеста у здания мэрии, передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева.

Участники манифестации требуют от муниципальных властей не допустить реализации проекта по строительству высотного здания в центральном парке Кишинева вместо популярного в прошлом кафе "Гугуцэ". По утверждению участников акции протеста, новый владелец земельного участка из числа приближенных к молдавскому олигарху Владу Плахотнюку уже получил через суд разрешение на строительство.

"Вот так они через свои суды решают все дела, как им удобно. Их суд аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, их суд теперь продолжает творить беспредел, разрушая город. Им наплевать на мнение кишиневцев, на волеизъявление граждан, на демократию и свободу! Долой эту мафию!", - заявил А.Нэстасе.

Манифестанты требуют аннулировать решение о строительстве в парке и вернуть земельный участок в муниципальную собственность. Они также требуют утвердить результаты выборов мэра Кишинева, привлечь к ответственности, судей, принявших решение об аннулировании выборов, а также отменить закон о проведении парламентских выборов по смешанной избирательной системе.

Манифестанты держат флаги Молдавии и Европейского Союза, а также множество транспарантов с требованиями об утверждении результатов выборов мэра Кишинева и против "коррумпированной юстиции", которая признала выборы "недействительными".

Сотни полицейских оцепили здание мэрии Кишинева, а также расположились на центральных улицах города. Они следят за порядком, но в действия манифестантов не вмешиваются.

Как сообщалось ранее, суды всех инстанций признали недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. В частности, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

Решение суда относительно выборов подвергли критике международные организации, так как все наблюдатели признали выборы корректными и демократичными. С резкой критикой в адрес Молдавии выступил Госдепартамент США, Европейский парламент принял специальную Резолюцию с критикой в адрес молдавских властей, а Европейская комиссия приостановила макрофиансовую помощь Молдавии.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КИШИНЕВ, МЭРИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]