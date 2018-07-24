Афганские военные заявили о ликвидации лидера талибов на северо-востоке страны, в операции убиты еще 16 боевиков

Так называемый "теневой губернатор" экстремистского движения "Талибан" в северо-восточной афганской провинции Каписа Кари Эхсанулла был убит в ходе спецоперации афганских военных.

Операция прошла в минувший понедельник во второй половине дня, "теневой губернатор" был ликвидирован вместе с еще 16 боевиками, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-центра корпуса специального назначения ВС Афганистана Ахмад Джавид Салим.