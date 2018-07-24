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Дальнее зарубежье 24.07.2018 12:13

Афганские военные заявили о ликвидации лидера талибов на северо-востоке страны, в операции убиты еще 16 боевиков

Так называемый "теневой губернатор" экстремистского движения "Талибан" в северо-восточной афганской провинции Каписа Кари Эхсанулла был убит в ходе спецоперации афганских военных.

Операция прошла в минувший понедельник во второй половине дня, "теневой губернатор" был ликвидирован вместе с еще 16 боевиками, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-центра корпуса специального назначения ВС Афганистана Ахмад Джавид Салим.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРОВИНЦИЯ, ТАЛИБАН, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]