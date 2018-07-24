В Париже покончила с собой одна из активисток FEMEN - СМИ

Одна из активисток движения FEMEN Оксана Шачко покончила с собой поздно вечером в понедельник в своей квартире в Париже, сообщает Telegram-канал "Paris Burns".
"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
В информации отмечается, что за последние два года она пыталась покончить с собой два раза - "третья попытка, к сожалению, оказалась успешной".
Вместе с тем, на официальном сайте движения FEMEN каких-либо сообщений по этому поводу нет.
Позже в комментариях ВВС News Украина информацию о самоубийстве О.Шачко подтвердили основательница движения FEMEN Александра Шевченко и активистка Инна Шевченко.
"К большому сожалению, информацию подтверждаю", - сказала И.Шевченко.
Сообщение о самоубийстве подтвердила ВВС News Украина также А.Шевченко, которая, как и О.Шачко, последние годы живет во Франции. "Точная дата смерти еще неизвестна. Это выявит экспертиза. Но последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила активистка.
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