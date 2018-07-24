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Внешняя политика 24.07.2018 11:31

Эксперты НАТО проводят в Баку рабочую встречу по вопросам развития системы военного образования

Эксперты НАТО в среду принимают участие в рабочей встрече по помощи развитию системы военного образования в Азербайджане.

«Рабочая встреча в рамках Программы расширения военного образования (DEEP)

при участии экспертной группы НАТО проходит в военной академии Вооруженных сил Азербайджана», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, которая продлится до 27 июля, состояться обсуждения на тему «Модуль электронного образования».

Мероприятие проводится согласно совместному плану деятельности Азербайджан-НАТО.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ОБРАЗОВАНИЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]