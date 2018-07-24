Эксперты НАТО проводят в Баку рабочую встречу по вопросам развития системы военного образования

Эксперты НАТО в среду принимают участие в рабочей встрече по помощи развитию системы военного образования в Азербайджане.

«Рабочая встреча в рамках Программы расширения военного образования (DEEP)

при участии экспертной группы НАТО проходит в военной академии Вооруженных сил Азербайджана», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, которая продлится до 27 июля, состояться обсуждения на тему «Модуль электронного образования».

Мероприятие проводится согласно совместному плану деятельности Азербайджан-НАТО.

Н.Аббасова