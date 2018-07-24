Украина в I полугодии импортировала нефти из Азербайджана более, чем на $214 млн

Украина в I-ом полугодии 2018 года импортировала из Азербайджана нефти на сумму $214,112 млн.
"В январе-июне 2018 года Украина импортировала 416,52 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на сумму $227,374 млн. В количественном выражении спад по сравнению с I-ым полугодием 2017 года составил 3,3%, в денежном – рост на 24,4%. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $214,112 млн, Алжира – $7,176 млн, Ирана – $4,018 млн, из других стран – на $2,067 млн», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.
Как отмечают издания, на долю Азербайджана пришлось 94,2% нефти, импортированной в Украину за I-ое полугодие 2018 года.
Как сообщалось, в конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.
С 10 марта 2017 года «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.
В 2017 году Украина импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн.
Н.Аббасова
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