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ТЭК 24.07.2018 12:10

Украина в I полугодии импортировала нефти из Азербайджана более, чем на $214 млн

Украина в I-ом полугодии 2018 года импортировала из Азербайджана нефти на сумму $214,112 млн.

"В январе-июне 2018 года Украина импортировала 416,52 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на сумму $227,374 млн. В количественном выражении спад по сравнению с I-ым полугодием 2017 года составил 3,3%, в денежном – рост на 24,4%. При этом импорт нефти из Азербайджана составил на $214,112 млн, Алжира – $7,176 млн, Ирана – $4,018 млн, из других стран – на $2,067 млн», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на таможенные данные Государственной фискальной службы.

Как отмечают издания, на долю Азербайджана пришлось 94,2% нефти, импортированной в Украину за I-ое полугодие 2018 года.

Как сообщалось, в конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ.

С 10 марта 2017 года «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.

В 2017 году Украина импортировала из Азербайджана нефти на сумму $376,877 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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