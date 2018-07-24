На юго-востоке Лаоса обрушилась дамба, сотни человек пропали без вести

Сотни человек числятся пропавшими без вести после обрушения дамбы в провинции Аттапы на юго-востоке Лаоса, сообщает во вторник Би-би-си.

По предварительной информации, есть жертвы, однако их точное число неизвестно.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на вторник.

Также сообщается, что разлившаяся вода прошла по шести деревням. В результате более 6,6 тыс. человек остались без жилья.