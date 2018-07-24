Встреча Трампа с Юнкером может стать последним шансом избежать торговой войны США и ЕС

Поездка председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода в Вашингтон на этой неделе воспринимается Брюсселем и рынками как последний шанс избежать полномасштабной торговой войны с США, пишут во вторник европейские и американские издания.
В среду Ж.-К.Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесиля Мальмстрём встретятся с президентом США Дональдом Трампом, чтобы, как говорят европейские политики, снизить градус напряженности в торговых отношениях. Однако "никто не испытывает оптимизма", заявил Financial Times источник в дипломатических кругах.
В ходе саммита G7 в Канаде в июне, когда Д.Трамп и Ж.-К.Юнкер встречались в последний раз до этого, американский президент отозвался о главе Еврокомиссии, как о "жестоком убийце", из-за разногласий относительно договоренностей по иранской ядерной программе и климату. Позднее Ж.-К.Юнкер без особой уверенности говорил, что, наверное, это был комплимент.
Как пишет The Wall Street Journal, главе Еврокомиссии удалось добиться от американского президента уважения, но этого может оказаться недостаточно, чтобы остановить разрастающийся торговый конфликт.
В июле Д.Трамп уже прямо называл ЕС врагом и утверждал, что Европа выезжает за счет притеснения США в торговых вопросах.
Ж.-К. Юнкеру предстоит не только добиться взаимопонимания с Д.Трампом, но и учесть интересы всех европейских экспортеров.
Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, в ответ на что ЕС стал выцеливать культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.
В рамках второго раунда Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. В таком случае пострадает экспорт европейских товаров на $50 млрд в год, наибольший урон будет нанесен экономике Германии. Поэтому одновременно с подготовкой к переговорам в Белом доме Брюссель ищет, какие американские товары станут мишенью на следующем этапе, отмечает Financial Times.
Пока рассматриваются несколько сценариев. В частности, Евросоюз может ввести 20-процентные пошлины на продукцию из США стоимостью около $10 млрд в год, либо выбрать более длинный список товаров (на $18 млрд), но с более низкими тарифными ставками.
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