Президенты Казахстана и Узбекистана отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонной беседе во вторник заявили о развитии сотрудничества между двумя странами, отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Н.Назарбаев поздравил президента Узбекистана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.