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СНГ 24.07.2018 15:27

Президенты Казахстана и Узбекистана отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонной беседе во вторник заявили о развитии сотрудничества между двумя странами, отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Н.Назарбаев поздравил президента Узбекистана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КООПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]