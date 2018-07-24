Россия готова оказать Греции помощь в преодолении последствий пожаров - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Греческой Республики Алексису Ципрасу телеграмму с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших многие районы Греции.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении проесс-службы Кремля.

Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.