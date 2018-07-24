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Дальнее зарубежье 24.07.2018 15:46

Россия готова оказать Греции помощь в преодолении последствий пожаров - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Греческой Республики Алексису Ципрасу телеграмму с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших многие районы Греции.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении проесс-службы Кремля.

Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРЕЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]