Лукашенко и Путин на встрече обсудят ЕАЭС и внешнюю политику, предполагает посол России

Посол России Александр Суриков считает, что основной темой на встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет внешняя политика.

"Разговор (телефонный разговор двух президентов - ИФ) вчера состоялся. О чем надо было поговорить, наверное, ЕАЭС", - заявил А.Суриков журналистам во вторник в Минске.

В данной связи дипломат напомнил о произошедших изменениях в Армении, также являющейся членом Евразийского экономического союза.

Посол также отметил, что у Белоруссии и России есть о чем поговорить в области внешней политики. " Тем более, что прошла встреча Путин-Трамп. Она дает какие-то положительные заряды и американскому населению и российским структурам", сказал он.

Кроме того, добавил посол, у сторон есть и экономические вопросы.

"Не исключаю, что наш президент пригласил Александра Григорьевича на отдых, может быть, в Сочи или куда-то. Отпуск ведь будет", - отметил А Суриков.

Как сообщалось, накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии, в ходе которого В.Путин пригласил А.Лукашенко посетить Россию.