В Сеуле считают возможным в этом году официально завершить Корейскую войну

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн во вторник заявил, что, по его мнению, в течение 2018 года возможно выполнить все формальности, которые бы привели к официальному окончанию Корейской войны.

"Я думаю, это возможно", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова министра, сказанные депутатам в ответ на соответствующий вопрос.

"Идут консультации (на эту тему - ИФ) между Южной, Северной Кореей и США", - отметил он.

В то же время, говоря о более медленном, чем ожидалось, прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова, Чо Мён Гюн заявил, что США и КНДР, по-видимому, требуется больше времени для преодоления враждебности.

С 1953 года, когда на Корейском полуострове завершилась активная фаза боевых действий, договор о прекращении Корейской войны до сих пор не подписан, но действует режим прекращения огня.