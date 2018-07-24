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Дальнее зарубежье 24.07.2018 16:12

В Сеуле считают возможным в этом году официально завершить Корейскую войну

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн во вторник заявил, что, по его мнению, в течение 2018 года возможно выполнить все формальности, которые бы привели к официальному окончанию Корейской войны.

"Я думаю, это возможно", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова министра, сказанные депутатам в ответ на соответствующий вопрос.

"Идут консультации (на эту тему - ИФ) между Южной, Северной Кореей и США", - отметил он.

В то же время, говоря о более медленном, чем ожидалось, прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова, Чо Мён Гюн заявил, что США и КНДР, по-видимому, требуется больше времени для преодоления враждебности.

С 1953 года, когда на Корейском полуострове завершилась активная фаза боевых действий, договор о прекращении Корейской войны до сих пор не подписан, но действует режим прекращения огня.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, МИР, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]