Нетаньяху и Эрдоган обменялись обвинениями в связи с принятием закона о национальном характере израильского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу принятия кнессетом (израильским парламентом) закона о национальном характере Израиля, заявил, что при Р.Эрдогане Турция скатывается к диктатуре.

Согласно заявлению Б.Нетаньяху, "Турция при Эрдогане становится темной диктатурой в то время, как Израиль тщательно поддерживает равные права для всех своих граждан".

"Эрдоган убивает сирийцев и курдов и посадил за решетку десятки тысяч своих граждан", - отметил он.

Ранее во вторник Р.Эрдоган обвинил власти Израиля в "расизме" и "сионизме" из-за принятия нового закона.

"Я призываю исламский мир, христианский мир, все демократические и либеральные государства, негосударственные организации, СМИ выступить против Израиля", - сказал президент, выступая перед депутатами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

На прошлой неделе парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну "национальным государством еврейского народа",

В законе говорится, что "государство Израиль - национальный дом еврейского народа". Также в законе говорится, что "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".