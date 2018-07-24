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Дальнее зарубежье 24.07.2018 15:07

Нетаньяху и Эрдоган обменялись обвинениями в связи с принятием закона о национальном характере израильского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу принятия кнессетом (израильским парламентом) закона о национальном характере Израиля, заявил, что при Р.Эрдогане Турция скатывается к диктатуре.

Согласно заявлению Б.Нетаньяху, "Турция при Эрдогане становится темной диктатурой в то время, как Израиль тщательно поддерживает равные права для всех своих граждан".

"Эрдоган убивает сирийцев и курдов и посадил за решетку десятки тысяч своих граждан", - отметил он.

Ранее во вторник Р.Эрдоган обвинил власти Израиля в "расизме" и "сионизме" из-за принятия нового закона.

"Я призываю исламский мир, христианский мир, все демократические и либеральные государства, негосударственные организации, СМИ выступить против Израиля", - сказал президент, выступая перед депутатами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

На прошлой неделе парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну "национальным государством еврейского народа",

В законе говорится, что "государство Израиль - национальный дом еврейского народа". Также в законе говорится, что "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ЗАКОН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]