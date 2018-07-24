AzerGold отбирает подрядчика установки конвейерной линии для горнорудной промышленности

ЗАО «AzerGold» отбирает подрядчика для установки стационарной конвейерной линии для горнорудной промышленности, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.Стоимость участия в тендере – 300 манатов.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, навыками управления и надежностью.

Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 4 сентября 2018 года.

Тендерная процедура состоится 5 сентября.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова