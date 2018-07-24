Меркель обсудила с Лавровым и Герасимовым Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приняла в Берлине главу МИД России Сергея Лаврова и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Во встрече с немецкой стороны также принял участие глава МИД Германии Хайко Маас.
"В центре переговоров была ситуация на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии. Также был затронут вопрос конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс".
По словам представителя немецкого правительства, договоренность о проведении этой встречи была достигнута на прошлой неделе А.Меркель и президентом России Владимиром Путиным.
Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку
Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны
ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Курс манат/доллар на 25 июля - 1,7 манат/$1
ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%
Таможенники Азербайджана изъяли 49 кг опиума при попытке перевозки из Ирана в Европу
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений