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Дальнее зарубежье 24.07.2018 16:28

Меркель обсудила с Лавровым и Герасимовым Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приняла в Берлине главу МИД России Сергея Лаврова и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во встрече с немецкой стороны также принял участие глава МИД Германии Хайко Маас.

"В центре переговоров была ситуация на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии. Также был затронут вопрос конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя немецкого правительства, договоренность о проведении этой встречи была достигнута на прошлой неделе А.Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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