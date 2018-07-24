Британские болельщики потратили 287 млн фунтов на алкоголь всего за одну неделю

Расходы британцев на алкоголь за неделю, в которую сборная Англии играла матчи плей-офф Чемпионата мира по футболу с Колумбией и Швецией, составили 287 млн фунтов стерлингов ($377 млн), говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar Worldpanel.
Это рекордный недельный показатель, не считая периодов Рождества и Пасхи, и эксперты Kantar назвали цифру "колоссальной".
Англия выиграла в Швеции со счетом 2:0 и одолела Колумбию в серии пенальти.
"За последний месяц британцы, одержимые футболом, совершили на 13 млн визитов в супермаркеты больше, чем обычно, поскольку они в спешке закупались всем необходимым для просмотра матчей Чемпионата мира, и среди этих продуктов особенно выделяется алкоголь", - заявил аналитик Kantar Фрейзер Маккевитт.
Всего за 12 недель по 15 июля продажи продуктов питания в Великобритании подскочили на 3,6% в годовом выражении, рекордными темпами с начала года.
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